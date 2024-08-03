Лукашенко посещает с рабочим визитом Гомельскую область

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает в субботу Петриковский район Гомельской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко знакомится с работой сельхозпредприятия «Полесье-Агроинвест», учредителем и собственником которого является ОАО «Мозырский НПЗ».
В центре внимания главы государства вопросы развития аграрного сектора. В частности, белорусского лидера интересует ход полевых работ в регионе, а также работа, которая ведется по выращиванию молодняка крупного рогатого скота.