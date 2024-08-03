Социалисты: если Стояногло не зарегистрируют или исключат из гонки, будут протесты

Ранее социалисты выступили с инициативой о выдвижении отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции, однако пока общего решения по данному вопросу нет. Сам Додон заявил, что баллотироваться не будет. Через несколько дней уголовная коллегия Апелпалаты Кишинева дала зеленый свет делу, по которому экс-генпрокурор Александр Стояногло проходит в связи с освобождением бизнесмена Вячеслава Платона.