Социалисты: если Стояногло не зарегистрируют или исключат из гонки, будут протесты

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Если правящий режим не допустит Александра Стояногло до президентских выборов либо его кандидатура будет снята с гонки, Партия социалистов (ПСРМ) выведет людей на улицы, с таким заявлением выступил лидер ПСРМ Игорь Додон.
Ранее социалисты выступили с инициативой о выдвижении отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции, однако пока общего решения по данному вопросу нет. Сам Додон заявил, что баллотироваться не будет. Через несколько дней уголовная коллегия Апелпалаты Кишинева дала зеленый свет делу, по которому экс-генпрокурор Александр Стояногло проходит в связи с освобождением бизнесмена Вячеслава Платона.
«Хочу предупредить власть: если народного кандидата Александра Стояногло не зарегистрируют или исключат из предвыборной гонки, мы воспользуемся правом бойкотировать выборы и позовем людей на улицы», — заявил Игорь Додон.
Лидер социалистов также отметил, что шансов выиграть в первом туре у президента Майи Санду шансов нет.
«Очевидно, что будет второй тур, об этом уже говорят и пропагандисты правящей PAS, между Майей Санду и народным кандидатом Александром Стояногло, которого поддерживают социалисты и я лично», — пояснил Додон.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Кроме Александра Стояногло, о своем желании вступить в президентскую гонку официально объявили 13 кандидатов: Майя Санду, Ренато Усатый, Влад Филат, Ион Кику, Андрей Нэстасе, Ирина Влах, Тудор Ульяновский, Наталья Морарь, Василе Тарлев, Виктория Фуртунэ, Штефан Савицки, Валерий Плешка, Василий Боля.