Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиненная в шпионаже нижегородка Анна Дульцева вернулась в Россию

В аэропорту Внуково-2 ее лично встретил президент России Владимир Путин.

Источник: сайт Кремля

Нижегородка Анна Дульцева вернулась в Россию в рамках исторического обмена заключенными между спецслужбами России, Германии, Польши, Норвегии, США и Словении. Анну и ее супруга Артема в Словении осудили за шпионаж в пользу России. На Родине семью встречали как героев — торжественная церемония, цветы. Встречать вернувшихся приехал лично президент России Владимир Путин.

— Прежде всего, хочу всех поздравить с возвращением на родину, — сказал Владимир Путин, вручая букет Анне Дульцевой.

В Словении Анна и ее супруг были приговорены к году и семи месяцам тюрьмы за шпионаж. Вместе с парой в Россию вернулись и двое их маленьких детей, которые до последнего времени даже не догадывались, что они русские.

Путин Владимир