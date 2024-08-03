Обвиненная в шпионаже нижегородка Анна Дульцева вернулась в Россию

Нижегородка Анна Дульцева вернулась в Россию в рамках исторического обмена заключенными между спецслужбами России, Германии, Польши, Норвегии, США и Словении. Анну и ее супруга Артема в Словении осудили за шпионаж в пользу России. На Родине семью встречали как героев — торжественная церемония, цветы. Встречать вернувшихся приехал лично президент России Владимир Путин.
— Прежде всего, хочу всех поздравить с возвращением на родину, — сказал Владимир Путин, вручая букет Анне Дульцевой.
В Словении Анна и ее супруг были приговорены к году и семи месяцам тюрьмы за шпионаж. Вместе с парой в Россию вернулись и двое их маленьких детей, которые до последнего времени даже не догадывались, что они русские.