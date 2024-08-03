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Украина отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом

Украина тревожно отреагировала на обмен заключенными между Россией и Западом. Об этом пишет Washington Post.

Источник: Reuters

«Информация о соглашении по заключенным — результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном — вызвала настороженность некоторых украинцев», — говорится в публикации.

Украинцы с паникой относятся к возможному сокращению поставок оружия и денег из-за рубежа, отмечает Washington Post. В частности, после обмена заключенными мэр Киева Виталий Кличко с опасением отметил, что это может стать тенденцией.

Ранее между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.