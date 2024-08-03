Бывшего нижегородского депутата Дмитрия Савельева арестовали на два месяца

Дмитрий Савельев родился в 1968 году в городе Горьком, служил в Афганистане (он имеет две медали «За отвагу»), работал на заводе «Двигатель революции», затем занялся бизнесом. В 1998 году его избрали депутатом Заксобрания Нижегородской области, а с 2003 по 2016 год он был депутатом Госдумы. С 2016 года Савельев является членом Совета Федерации. Савельев женат, воспитывает троих детей. По декларации за 2021 год, его годовой доход составил более 178 миллионов рублей. Он основал четыре компании в Москве и одну в Серпухове.