Бывшего нижегородского депутата Дмитрия Савельева арестовали на два месяца

Бывший нижегородский депутат и нынешний сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев оказался в центре громкого уголовного скандала. Он был лишен неприкосновенности и задержан по подозрению в организации убийства. Силовики задержали его прямо во время заседания Совета Федерации. Свое 56-летие (сегодня, 3 августа, у Дмитрия Савельева день рождения), он встретил в СИЗО.
Следственный комитет России утверждает, что Савельев заказал убийство.
«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», — сообщила официальный представитель СУ СКР Светлана Петренко.
Дмитрий Савельев родился в 1968 году в городе Горьком, служил в Афганистане (он имеет две медали «За отвагу»), работал на заводе «Двигатель революции», затем занялся бизнесом. В 1998 году его избрали депутатом Заксобрания Нижегородской области, а с 2003 по 2016 год он был депутатом Госдумы. С 2016 года Савельев является членом Совета Федерации. Савельев женат, воспитывает троих детей. По декларации за 2021 год, его годовой доход составил более 178 миллионов рублей. Он основал четыре компании в Москве и одну в Серпухове.
2 августа Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца — до 2 октября. Если его вина будет доказана, Дмитрию Савельеву грозит до десяти лет тюрьмы.