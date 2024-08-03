Бербок назвала крайне деликатной дилеммой обмен заключенными с Россией

Также, по ее словам, решение о выдаче Вадима Красикова не было легким ни для кого в правительстве.
В Анкаре 1 августа прошел масштабный обмен заключенными между РФ и странами Запада. В результате обмена на родину вернулись восемь россиян, в том числе Красиков, супруги Анна и Артем Дульцевы (освобождены в Словении) с детьми, журналист Павел Рубцов (освобожден в Польше), Михаил Микушин (освобожден в Норвегии), а также освобожденные в США Вадим Конощенок, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.
Россия передала Западу 16 заключенных, в числе которых граждане США, Германии, РФ и лица с двойным гражданством.
Борт с россиянами прибыл в Москву поздно вечером 1 августа. Вернувшихся после обмена граждан встретил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением и поблагодарил за верность присяге.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 августа заявил, что судьба всех россиян, которые находятся в заключении за рубежом, представляет большую озабоченность для всех ведомств России. По его словам, работа по их освобождению будет продолжена.