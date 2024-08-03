Бербок назвала крайне деликатной дилеммой обмен заключенными с Россией

В Анкаре 1 августа прошел масштабный обмен заключенными между РФ и странами Запада. В результате обмена на родину вернулись восемь россиян, в том числе Красиков, супруги Анна и Артем Дульцевы (освобождены в Словении) с детьми, журналист Павел Рубцов (освобожден в Польше), Михаил Микушин (освобожден в Норвегии), а также освобожденные в США Вадим Конощенок, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.