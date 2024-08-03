За смерть от украинских БПЛА в Краснодаре заплатят два миллиона рублей

«Дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи в размере 2 000 000 рублей гражданам Российской Федерации в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, взрыва (падения) беспилотного летательного аппарата или его частей (обломков) и террористических актов на территории муниципального образования город Краснодар», — гласит решение гордумы.
Копия решения, пояснительная записка и остальные материалы имеются в распоряжении «ФедералПресс». К слову, в документе содержится финансовое обоснование прогнозируемых трат, которые составляют десять миллионов рублей, то есть расчет идет исходя из пяти погибших.
Ряд экспертов обратил внимание: в решении не содержится норма о том, что человек должен иметь городскую прописку. Скорее всего, законодатель, принимая меру поддержки, осознавал, что значительная часть жителей города зарегистрирована в других регионах.
Примечательно, но мера поддержки, как можно предположить из формулировки, не распространяется на мигрантов, которых в Краснодаре значительное количество. Также исключены, получается, туристы и, например, студенты из других стран, еще целый список приезжих.