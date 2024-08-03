Владимир Путин дал поручения после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом в ходе общения с жителями пятиэтажки на Сибирской заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На встрече также присутствовал полпред в УрФО Владимир Якушев.
В прокуратуре региона отметили, что за каждым потерпевшим закрепили отдельного сотрудника. Взрыв газа в пятиэтажке прогремел 1 августа около 11:50. В результате обрушения были уничтожены 25 квартир. Погибло 10 человек, из них половина — дети.
— После встречи с пострадавшими сотрудниками прокуратуры был организован их личный прием. Ведется работа по оказанию помощи жителям дома по улице Сибирская в восстановлении документов и защите прав в судебном порядке, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Госпитализировано 16 человек, из них 5 — дети. В результате обрушения дома погибли 10 человек, в том числе пятеро детей.
На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники. В поисках были задействованы 9 кинологических расчетов. Всего вывезено почти 2 500 тонн обломков строительных конструкций и мусора.
3 августа объявлено днем траура в Нижнем Тагиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».