Владимир Путин дал поручения после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом в ходе общения с жителями пятиэтажки на Сибирской заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На встрече также присутствовал полпред в УрФО Владимир Якушев.