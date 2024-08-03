Миннауки Казахстана опубликовало список обладателей грантов

АЛМАТЫ, 3 авг — Sputnik. В социальных сетях министерства науки и высшего образования Казахстана и Национального центра тестирования опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024−2025 учебный год.
Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты парламента, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей, Ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП «Стоматология» — 35 человек на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (11 человек), «Подготовка учителей физической культуры» (10 человек), «Переводческое дело» и «Психология» (9 человек).
Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. В этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.
Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация». Также, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 903 гранта. В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.