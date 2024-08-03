Миннауки Казахстана опубликовало список обладателей грантов

Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация». Также, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 903 гранта. В списке грантов есть и 5 000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.