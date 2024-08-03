Федорищев рассказал Орешкину о социально-экономическом развитии 63-го региона

По словам Максима Орешкина, в Самарской области есть все необходимое как для развития традиционных отраслей экономики, так и для создания новых инновационных предприятий. Вячеслав Федорищев, в свою очередь, отметил, что по поручению главы государства сейчас идет формирование социально-экономического развития региона.