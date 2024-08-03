Федорищев рассказал Орешкину о социально-экономическом развитии 63-го региона

В пятницу, 2 августа 2024 года, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по социально-экономическому развитию Самарской области. В нем приняли участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
По словам Максима Орешкина, в Самарской области есть все необходимое как для развития традиционных отраслей экономики, так и для создания новых инновационных предприятий. Вячеслав Федорищев, в свою очередь, отметил, что по поручению главы государства сейчас идет формирование социально-экономического развития региона.
«Задача правительства Самарской области — понять, как мы сконцентрируем усилия, какие ключевые точки для нового роста выберем на ближайшие годы, чтобы показать, как в регионе меняется бюджет, как развивается кадровый потенциал и с какими новыми отраслями, технологиями мы войдем в следующие периоды времени», — сказал врио губернатора.
Концепцию проекта программы на ближайшие пять лет представил врио вице-губернатора Антон Емельяненко. В ее основе — семь направлений, которые соответствуют национальным целям и учитывают отраслевую специфику региона. Разработка программы проходит при участии жителей Самарской области.
В регионе намерены продолжить развивать такие отрасли промышленности, как химическая, нефтепереработка и нефтедобыча, автомобилестроение, а еще новые высокотехнологичные направления. Также среди приоритетных направлений: развитие транспортных коридоров, туризма, кластера беспилотной авиации и кооперация с университетами по новым отраслям.
«Мы полностью поддерживаем программу. Будем поддерживать на федеральном уровне, чтобы область двигалась вперед и полностью реализовывала свой потенциал», — отметил Максим Орешкин.