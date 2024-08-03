Эксперт: F-16 на Украине ставят под угрозу безопасность в Восточной Европе

Кроме того, по его мнению, в контексте предстоящих выборов президента США остается открытым вопрос о том, будет ли Вашингтон наращивать военную помощь Украине или сократит ее, переложив все на плечи своих союзников в Европе. «Возможно, это решение будет принято в зависимости от той ситуации, которая сложится после начала участия в боях F-16», — сказал он, добавив, что эти самолеты могут изменить баланс сил в конфликте.