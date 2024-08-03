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Казахстан и Узбекистан намерены создать инфраструктуру медицинского туризма

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с и.о. Министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбеком Худаяровым, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, а также обменялись мнениями по реформам, проводимым в обеих странах в области кардиологии, амбулаторной и первичной медико-санитарной службы.

Глава дипмиссии проинформировал о новых нормах в законодательных и нормативно-правовых актах, принимаемых в Казахстане.

Министр отметил о необходимости синхронизировать учебные программы в медицинских ВУЗах и дальнейшим признании дипломов, а также создании инфраструктуры медицинского туризма в обеих странах.

Собеседники отметили высокую значимость обмена опыта медицинских работников и студентов, обучающихся в медицинских ВУЗах.

В завершении стороны выразили приверженность всячески способствовать более тесному взаимодействию в области здравоохранения между двумя странами.

туризм и отдых