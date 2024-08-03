Казахстан и Узбекистан намерены создать инфраструктуру медицинского туризма

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, а также обменялись мнениями по реформам, проводимым в обеих странах в области кардиологии, амбулаторной и первичной медико-санитарной службы.
Глава дипмиссии проинформировал о новых нормах в законодательных и нормативно-правовых актах, принимаемых в Казахстане.
Министр отметил о необходимости синхронизировать учебные программы в медицинских ВУЗах и дальнейшим признании дипломов, а также создании инфраструктуры медицинского туризма в обеих странах.
Собеседники отметили высокую значимость обмена опыта медицинских работников и студентов, обучающихся в медицинских ВУЗах.
В завершении стороны выразили приверженность всячески способствовать более тесному взаимодействию в области здравоохранения между двумя странами.