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Радий Хабиров поделился красотами Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях ролик, где показана живописная природа республики.

В видео можно увидеть красоты Ишимбайского района — юго-восточной окраины деревни Гумерово и Гумеровского ущелья протяженностью 4 километра.

«Наш Башкортостан) Всем хороших выходных!» — написал руководитель региона.