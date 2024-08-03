Радий Хабиров поделился красотами Башкирии

В видео можно увидеть красоты Ишимбайского района — юго-восточной окраины деревни Гумерово и Гумеровского ущелья протяженностью 4 километра.
«Наш Башкортостан) Всем хороших выходных!» — написал руководитель региона.
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях ролик, где показана живописная природа республики.
В видео можно увидеть красоты Ишимбайского района — юго-восточной окраины деревни Гумерово и Гумеровского ущелья протяженностью 4 километра.
«Наш Башкортостан) Всем хороших выходных!» — написал руководитель региона.