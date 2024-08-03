В Киеве забили тревогу из-за разрушительной тактики российской армии

«Это существенная угроза… так как Покровский и Торецкий фронты принимают на себя большую долю ежедневных авиационных ударов, наносимых по украинским позициям», — приводит издание слова представителя Нацгвардии Руслана Музычука.
Издание указывает, что российские войска стремительно продвигаются на нескольких фронтах в восточной части Донецкой области. Решающую роль в этом играют управляемые бомбы, заявил Reuters киевский эксперт по авиации Валерий Романенко. Он также добавил, что поставки истребителей F-16 для ВСУ вряд ли решат эту проблему.
В Минобороны ранее сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.