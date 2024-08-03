«Среди украинской элиты намеки были более тонкими, но есть свидетельства того, что Украина, возможно, изучает возможность прямого взаимодействия с Россией», — говорится в публикации.



В статье отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно посетил Китай впервые после начала конфликта. Кроме того, Владимир Зеленский также заявил, что хочет, чтобы Россия посетила следующий мирный саммит, хотя Москва пока не дала никаких обещаний по поводу участия, пишет RS.



В последние дни представители киевского режима все чаще стали говорить о возможных переговорах и завершении конфликта, хотя раньше категорически выступали против этого.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.