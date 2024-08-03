Счета Илана Шора и Марины Таубер заблокированы по решению правительства Молдовы

Так, будут заблокированы фонды и экономические ресурсы, принадлежащие оппозиционным политикам Илану Шору и Марине Таубер, а также еще девяти лицам, которые находятся под международными санкциями, это зампредседателя исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат на выборах мэра города Бельцы от команды Илана Шора Арина Коршикова, экс-депутат парламента Мария Албот.