При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет

Указ о создании высшего консультативного органа по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата подписал Шавкат Мирзиёев.
Главные задачи Климатического совета — мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года и Парижского соглашения от 2015 года.
Отметим, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году, а в 2018 году наша страна стала участником Парижского соглашения, принятого для активизации осуществления конвенции.
Согласно документу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован в Национальный центр по изменению климата.
Кроме того, в Green University для повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований будет создан Климатический научный форум.
Напомним, что в феврале этого года в Ташобласти официально открыли единственный экоуниверситет в Центральной Азии — Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University.