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При президенте Узбекистана будет создан Климатический совет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Климатический совет при президенте страны будет следить за тем, как Узбекистан выполняет обязательства Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Указ о создании высшего консультативного органа по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата подписал Шавкат Мирзиёев.

Главные задачи Климатического совета — мониторинг выполнения Узбекистаном обязательств Рамочной конвенции ООН по изменению климата от 1992 года и Парижского соглашения от 2015 года.

Отметим, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году, а в 2018 году наша страна стала участником Парижского соглашения, принятого для активизации осуществления конвенции.

Согласно документу, Национальный центр зеленой трансформации и адаптации к изменению климата переименован в Национальный центр по изменению климата.

Кроме того, в Green University для повышения научно-академического потенциала и развития фундаментальных исследований будет создан Климатический научный форум.

Напомним, что в феврале этого года в Ташобласти официально открыли единственный экоуниверситет в Центральной Азии — Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University.

Шавкат Мирзиеев