Глава Татарстана вручил ордена «Дуслык» и медаль «100 лет ТАССР» четырем жителям

Орденом «Дуслык» за особый вклад в развитие культуры и искусства отмечена завкафедрой вокального искусства Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. За вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана награды удостоился замгендиректора Ассоциации предприятий и промышленников республики Игорь Рассман, а за особый вклад в развитие отечественного машиностроения — президент ООО «Сервис Менеджмент» Адиль Ширинов.