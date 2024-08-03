Глава Татарстана вручил ордена «Дуслык» и медаль «100 лет ТАССР» четырем жителям

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о вручении республиканских государственных наград. Орденов и медали удостоились четыре жителя.
Орденом «Дуслык» за особый вклад в развитие культуры и искусства отмечена завкафедрой вокального искусства Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. За вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана награды удостоился замгендиректора Ассоциации предприятий и промышленников республики Игорь Рассман, а за особый вклад в развитие отечественного машиностроения — президент ООО «Сервис Менеджмент» Адиль Ширинов.
Главный специалист МЧС Татарстана Александр Молев за многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности был награжден медалью «100 лет ТАССР».
Ранее президент Венесуэлы Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в Казани.