Трентон
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Татарстана вручил ордена «Дуслык» и медаль «100 лет ТАССР» четырем жителям

Указ о награждении подписал Рустам Минниханов.

Источник: сайт Раиса Республики Татарстан

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о вручении республиканских государственных наград. Орденов и медали удостоились четыре жителя.

Орденом «Дуслык» за особый вклад в развитие культуры и искусства отмечена завкафедрой вокального искусства Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. За вклад в развитие промышленного потенциала Татарстана награды удостоился замгендиректора Ассоциации предприятий и промышленников республики Игорь Рассман, а за особый вклад в развитие отечественного машиностроения — президент ООО «Сервис Менеджмент» Адиль Ширинов.

Главный специалист МЧС Татарстана Александр Молев за многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности был награжден медалью «100 лет ТАССР».