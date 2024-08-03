Стояногло назвал причину отстранения от должности генпрокурора

«Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду. Я принял в нем участие, потому что действительно верил в перемены. На первой же встрече Майя Санду спросила меня: “Вы готовы со мной работать?”. Я ответил, что буду работать во имя закона и интересов Республики Молдова. А спустя два года человек из ее окружения четко дал мне понять, что из-за этого моего ответа и произошло то, что произошло», — написал в Telegram-канале Стояногло, который выдвинут в качестве единого кандидата в президенты от оппозиции Партией социалистов Молдавии.