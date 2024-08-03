Стояногло назвал причину отстранения от должности генпрокурора

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что был отстранен от своей должности, так как во имя закона отказался подчиняться президенту Майе Санду.
«Я выиграл конкурс на должность генерального прокурора, организованный Майей Санду. Я принял в нем участие, потому что действительно верил в перемены. На первой же встрече Майя Санду спросила меня: “Вы готовы со мной работать?”. Я ответил, что буду работать во имя закона и интересов Республики Молдова. А спустя два года человек из ее окружения четко дал мне понять, что из-за этого моего ответа и произошло то, что произошло», — написал в Telegram-канале Стояногло, который выдвинут в качестве единого кандидата в президенты от оппозиции Партией социалистов Молдавии.
Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенном с помощью европейских экспертов правительством, которое тогда возглавляла Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Поводом стали публикации десятилетней давности в прессе, однако его вина в суде не была доказана, незаконность его отстранения также признал Европейский суд по правам человека. Он отверг обвинения в свой адрес, сообщив журналистам, что его увольнение — это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции.