«Повреждения внушительны». В Киеве сделали тревожное заявление

Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.