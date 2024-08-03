«Повреждения внушительны». В Киеве сделали тревожное заявление

«Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться», — сказал он.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о том, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.
Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.