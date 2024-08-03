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Лукашенко пригласил президента Вьетнама в Беларусь

Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие двухсторонних отношений между странами.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил президента Вьетнама То Лама в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства.

«Подтверждаю нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие отношений с Вьетнамом на основе традиционной дружбы, доверия и взаимопонимания. Надеюсь на продолжение нашего взаимодействия, реализацию достигнутых договоренностей и определение новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества в самых различных отраслях. Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле», — сказано в сообщении.

Президент поздравил своего вьетнамского коллегу с избранием на пост и отметил, что лучшей памятью предыдущему генсеку Нгуен Фу Чонгу станет продолжение курса на динамичное развитие и укрепление безопасности, а также увеличение благосостояния вьетнамского народа.

Отдельно президент отметил важность укрепления статуса Вьетнама на международной арене.

«Уверен, что Ваш многолетний опыт, высокий авторитет, личные и профессиональные качества позволят успешно справиться со всеми задачами», — сказал белорусский лидер.