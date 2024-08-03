Лукашенко пригласил президента Вьетнама в Беларусь

«Подтверждаю нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие отношений с Вьетнамом на основе традиционной дружбы, доверия и взаимопонимания. Надеюсь на продолжение нашего взаимодействия, реализацию достигнутых договоренностей и определение новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества в самых различных отраслях. Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле», — сказано в сообщении.