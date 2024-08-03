СМИ: заявления Киева о переговорах не означают желания прекратить войну

Наиболее распространенное объяснение — это дипломатическая игра с целью ослабить международные позиции РФ, отношения Москвы с глобальным Югом и, в особенности, с Китаем, отмечает автор публикации. «То есть заявить о готовности к переговорам с Москвой, организовать новый саммит, подключить к этому процессу Китай, а потом, если РФ на саммит не приедет (а именно на это, возможно, и расчет, который, впрочем, может и не оправдаться), то заявить: “Мы за переговоры, мир и скорейшее окончание войны, а вот [президент Владимир] Путин против — к нему теперь все вопросы”», — говорится в статье. То есть вероятная конечная цель — осложнить отношения России с Китаем, подчеркивает автор.