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Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова терроризмом в чистом виде.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он заявил, что украинские военнослужащие могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время. Мария Захарова считает, что Крымский мост — это символ стремления российского народа к труду и миру.

«Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства “достижений” Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов. Строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат», — сказала Мария Захарова в разговоре с «Известиями».

Первый раз Крымский мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик. В результате погибли пять человек, было разрушено несколько пролетов автомобильной дороги. После этого вооруженные силы Украины неоднократно атаковали Крымский мост.

дипломатия