Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом

«Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства “достижений” Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов. Строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат», — сказала Мария Захарова в разговоре с «Известиями».