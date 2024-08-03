Более 3,7 миллиона рублей направили пострадавшим от потопа в Челябинске

Глава города Наталья Котова поручила обследовать многоквартирные дома, которые попали в зону подтоплений. Такая же работа сейчас проходит в частном секторе.
— На сегодняшний день рассмотрено 26 пакетов документов и обследовано 94 домовладения, — сообщили в администрации Челябинска.
На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжают круглосуточно откачивать воду, которая уже отступила от крайних домов периметра подтоплений. Пострадавшим уже доставили 370 горячих обедов, а также постоянно привозят питьевую воду, предметы первой необходимости и средства для дезинфекции.
Кроме того, в эти выходные в посёлке Первоплановый Ленинского района вдвое увеличили количество бригад для помощи жителям.