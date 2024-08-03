Трентон
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 3,7 миллиона рублей направили пострадавшим от потопа в Челябинске

Пострадавшим от потопа жителям Ленинского района Челябинска направили более 3,7 миллиона рублей. Как сейчас там обстоят дела с наводнениями, рассказали в пресс-службе администрации.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

Глава города Наталья Котова поручила обследовать многоквартирные дома, которые попали в зону подтоплений. Такая же работа сейчас проходит в частном секторе.

— На сегодняшний день рассмотрено 26 пакетов документов и обследовано 94 домовладения, — сообщили в администрации Челябинска.

На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжают круглосуточно откачивать воду, которая уже отступила от крайних домов периметра подтоплений. Пострадавшим уже доставили 370 горячих обедов, а также постоянно привозят питьевую воду, предметы первой необходимости и средства для дезинфекции.

Кроме того, в эти выходные в посёлке Первоплановый Ленинского района вдвое увеличили количество бригад для помощи жителям.