Более 3,7 миллиона рублей направили пострадавшим от потопа в Челябинске

На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжают круглосуточно откачивать воду, которая уже отступила от крайних домов периметра подтоплений. Пострадавшим уже доставили 370 горячих обедов, а также постоянно привозят питьевую воду, предметы первой необходимости и средства для дезинфекции.