Кто решит судьбу президентских выборов в Молдове: Сколько в стране избирателей и как можно проголосовать при смене места жительства

Общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, по состоянию на 1 августа составляло 3 300 600. Из общего числа избирателей 2 807 728 граждан с правом голоса закреплены за административно-территориальными единицами II уровня, сообщает ЦИК.
В разницу входят лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие прописки или регистрации по месту жительства, в том числе выехавшие за границу с разрешением на эмиграцию (287 148 человек) и граждане с избирательным правом, имеющие место жительства в административно-территориальных единицах левобережья Днестра (274 531 человек).
Граждане, имеющие право избирать, изменившие место жительства после последнего участия в выборах, вправе заявить о новом месте проживания в орган местного публичного управления, чтобы проголосовать на другом избирательном участке.
Посредством данной процедуры избиратель будет внесен в основной список избирателей избирательного участка по заявленному месту нахождения, с пометкой «Заявление о месте проживания» в графе «Примечание». При этом избиратель будет автоматически исключен из списка избирателей по действующему месту жительства или временной прописки.
При подаче заявления избиратель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность, для подтверждения личности. Регистратор внесет необходимые записи в Государственный регистр избирателей и выдаст расписку, подтверждающую подачу заявления о новом месте проживания.