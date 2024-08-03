Кто решит судьбу президентских выборов в Молдове: Сколько в стране избирателей и как можно проголосовать при смене места жительства

В разницу входят лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие прописки или регистрации по месту жительства, в том числе выехавшие за границу с разрешением на эмиграцию (287 148 человек) и граждане с избирательным правом, имеющие место жительства в административно-территориальных единицах левобережья Днестра (274 531 человек).