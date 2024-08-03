«Полнейший крах». В США заговорили об окончании спецоперации

«Я думаю, что пока украинские военные не потерпят полнейших крах на поле боя, будет крайне сложно достичь какого-либо рода соглашения», — отметил он.
По мнению профессора, ВС России уничтожают ВСУ. При этом Миршаймер добавил, что Киев ничего не может сделать, чтобы противостоять им.
«Говоря более общими словами, украинцы и Запад вместе не могут решить эту проблему, так что-то, что будет, — только хуже. <…> Украинцы в большой беде», — резюмировал эксперт.
Накануне в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства.