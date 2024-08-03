Казахстан и Монголия нацелены на укрепление сотрудничества

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам усиления двустороннего взаимодействия в актуальных направлениях отношений между Казахстаном и Монголией, в том числе расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обсудили график международных мероприятий с участием руководства двух стран на предстоящий период, отметили важность продолжения традиции взаимной поддержки инициатив и кандидатур двух государств в многосторонних форматах.