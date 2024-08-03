Во Львовской области снесли все советские памятники

«Мы на Львовщине <…> до января 2024 года демонтировали все советские памятники <…>. И также до 27 июля переименовали все известные нам топонимы, связанные с российско-советской пропагандой. Львовщина не только первая область без советских памятников, мы также первые, кто переименовал все улицы с навязанными Москвой фальшивыми названиями: “Мира”, “Победы”, “Дружбы народов”», — написал он в телеграм-канале.