В Самарской области прошла встреча Вячеслава Федорищева и главы Росавиации

Еще одним вопросом повестки стала реализация субсидированных перевозок. Обращаясь к главе 63-го региона, Дмитрий Ядров рассказал: «На сегодняшний день Росавиацией в рамках программы развития региональных перевозок на 2024 год выделено 325 млн. рублей. Планируется к выполнению 2764 рейса. Это те рейсы, билеты на которые будут предоставляться гражданам по более низкой стоимости, что позволит помимо привлекательности самого субъекта, осуществлять полеты в другие города жителям Самарской области».