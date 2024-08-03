Майя Санду встретилась с молдавскими блогерами и пообещала им Европу

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду собрала в пятницу в здании своей администрации молдавских блогеров, чтобы обсудить с ними «осенний референдум, вступление в ЕС и преимущества европейского пути для всей страны», сообщили в пресс-службе главы государства.
«В ходе встречи президент подчеркнула важность ответственного диалога с подписчиками в социальных сетях и онлайн-сообществах. Глава государства рассказала о проверке информации, взятой из публичного пространства, предотвращении распространения ложных сведений и опасности кампаний по дезинформации в интернете, направленных на манипулирование общественным мнением посредством лжи, фальшивых новостей и пропаганды», — отмечается в сообщении.
Точное число участников встречи не сообщается.
Как уточнили в пресс-службе, данная беседа «является частью серии консультаций с представителями различных социальных категорий и сообществ» по поводу еврореферендума.
Выборы президента и «еврореферендум» намечены в Молдове на 20 октября.