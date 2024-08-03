Майя Санду встретилась с молдавскими блогерами и пообещала им Европу

«В ходе встречи президент подчеркнула важность ответственного диалога с подписчиками в социальных сетях и онлайн-сообществах. Глава государства рассказала о проверке информации, взятой из публичного пространства, предотвращении распространения ложных сведений и опасности кампаний по дезинформации в интернете, направленных на манипулирование общественным мнением посредством лжи, фальшивых новостей и пропаганды», — отмечается в сообщении.