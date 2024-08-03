Прямая линия Александра Дрозденко состоится 5 августа

В период с 16:00 до 17:00 он будет отвечать на вопросы жителей, поступившие по телефону.
Для звонков со стационарных телефонов, расположенных в Ленинградской области, нужно набрать номер 006. Звонок бесплатный. Также можно позвонить по номеру +7 (81361)315−01. Стоимость звонка определяется согласно тарифам оператора связи.
В ходе прямой линии главы администраций муниципальных образований области будут подключены по видеосвязи.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит акция по сбору корма для животных в приютах Енакиево.