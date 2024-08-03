Трентон
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямая линия Александра Дрозденко состоится 5 августа

В понедельник, 5 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию в прямом эфире телеканала ЛенТВ24.

В период с 16:00 до 17:00 он будет отвечать на вопросы жителей, поступившие по телефону.

Для звонков со стационарных телефонов, расположенных в Ленинградской области, нужно набрать номер 006. Звонок бесплатный. Также можно позвонить по номеру +7 (81361)315−01. Стоимость звонка определяется согласно тарифам оператора связи.

В ходе прямой линии главы администраций муниципальных образований области будут подключены по видеосвязи.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проходит акция по сбору корма для животных в приютах Енакиево.