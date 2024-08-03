ЦИК рассмотрела заявления партий блока «Победа»: когда решение

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik.Представленные входящими в оппозиционный блок «Победа» партиями материалы содержат определенные технические ошибки, заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
На заседании комиссии в субботу было решено рассмотреть заявление о регистрации Избирательного блока 7 августа. Заявителям предоставлен срок до 6 августа, чтобы ответить на уточняющие вопросы, сформулированные в ходе заседания, и представить дополнительные документы.
Рассмотрев заявления о регистрации Избирательного блока «Победа» для участия в конституционном республиканском референдуме и президентских выборах, ЦИК приняла решение объединить запросы в единую административную процедуру.
В Центризбиркоме напомнили, что, согласно правовым нормам избирательный блок формируется на основе соглашения между двумя или более политическими партиями, зарегистрированными Агентством государственных услуг, до дня вступления в силу акта, устанавливающего дату выборов или референдум.
Избирательные блоки на всех типах выборов регистрируются ЦИК. Ранее было установлено, что документы для регистрации избирательных блоков на республиканском конституционном референдуме в октябре политические партии подадут в штаб Комиссии в период с 22 июля по 14 сентября 2024 года.
Блок «Победа» сформирован партиями «Возрождение», «Альтернатива и Сила Спасения Молдовы», «Шанс» и «Победа».