ЦИК рассмотрела заявления партий блока «Победа»: когда решение

Избирательные блоки на всех типах выборов регистрируются ЦИК. Ранее было установлено, что документы для регистрации избирательных блоков на республиканском конституционном референдуме в октябре политические партии подадут в штаб Комиссии в период с 22 июля по 14 сентября 2024 года.