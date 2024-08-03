Захарова считает, что угроза атаковать Крымский мост связана с выборами в США

«Нужно говорить, что будет разрушен Крымский мост, что они еще что-нибудь разрушат, что они там долетят на беспилотниках до Кремля и так далее. То есть что-то такое, что-то символическое, то есть им нужно показать, что Украина в состоянии одержать символическую победу, не имея возможности ее одержать», — заявил Колташов.