Израильская армия заявила о поражении центра управления ХАМАС

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о поражении центра управления и производства вооружений палестинского движения ХАМАС, который, по словам военных, находился в бывшей школе на севере сектора Газа.
«ЦАХАЛ поразила центр управления и контроля ХАМАС, который использовался для производства вооружений, а ранее был известен как школа Хамама, на севере сектора Газа», — говорится в посте.
В ЦАХАЛ утверждают, что палестинское движение использовало здание школы для планирования атак, производства и хранения вооружений.
Военные подчеркнули, что перед ударом провели разведку «для снижения риска причинения вреда гражданским лицам». Сам удар наносился высокоточным боеприпасом, добавили они.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи», Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С начала мая Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.