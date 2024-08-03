Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с ЧП в Нижнем Тагиле

«Посол Беларуси в России Александр Рогожник выразил соболезнования губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в связи с гибелью людей в результате обрушения части жилого дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
«Прошу передать слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии», — приводится там текст соболезнования.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК РФ завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По информации минздрава, 11 человек находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. Десять человек погибли, из них пять — дети. Третьего августа объявлен днем траура.