Тарлев: нам необходимо объединить страну

Кишинёву нужно наладить диалог с Приднестровьем и другими регионами для того, чтобы сохранить стабильность. К сожалению, у нынешнего президента Молдовы не было желания решать конфликты мирным путём, не было команды людей с необходимыми навыками и не было никаких решений. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Сегодня Молдова находится во взрывоопасной ситуации. Это печально. Мы должны более эффективно решать этот вопрос. Наша команда выступает за сохранение суверенитета, независимости, территориальной целостности Молдовы, нейтрального статуса и за улучшение уровня жизни в стране», — заявил Тарлев.
По словам политика, у его команды есть конкретные план действий для решения приднестровского вопроса и других конфликтов. Тарлев уверен, что жители Приднестровья, Гагаузии и других районов считают себя гражданами Молдовы. Они хотят решить все конфликты мирным путём для того, чтобы жить в едином пространстве.
«Консолидация — основа нашего плана. Мы намерены обеспечить свободное передвижение граждан, товаров, услуг и капитала. Люди должны понять, что мы открыты друг другу», — отметил Тарлев.
Тирасполь в середине мая подготовил проект декларации о приверженности мирным методам урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев недавно заявил, что на предложение Тирасполя подписать декларацию о приверженности мирным подходам к урегулированию приднестровского конфликта со стороны Кишинева никакого ответа не последовало.