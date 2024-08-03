Тарлев: нам необходимо объединить страну

Кишинёву нужно наладить диалог с Приднестровьем и другими регионами для того, чтобы сохранить стабильность. К сожалению, у нынешнего президента Молдовы не было желания решать конфликты мирным путём, не было команды людей с необходимыми навыками и не было никаких решений. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.