СМИ: Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа РФ

По мнению правительства республики, такая зависимость угрожает экономике. В случае прекращения поставок цены на газ для домохозяйств и промышленности вырастут. Этот риск нужно «смягчить за счет контролируемого отказа», считают в правительстве.
В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В основе контракта лежит принцип «бери или плати», то есть OMV обязан переводить деньги, даже если фактически не забирает газ.
В июле Министерство энергетики Австрии сообщило, что оценит содержание контракта между «Газпромом» и австрийским импортером газа OMV на предмет возможного выхода из него.