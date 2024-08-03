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СМИ: Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа РФ

ВЕНА, 3 августа. /ТАСС/. Правящая коалиция Австрии договорилась внести отказ от российского газа к 2027 году в новую стратегию безопасности республики. Об этом сообщает газета Kurier. По последним оценкам, доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет 80−90%, в 2023 году Австрия могла перечислить «Газпрому» около €4 млрд, пишет издание.

Источник: РИА "Новости"

По мнению правительства республики, такая зависимость угрожает экономике. В случае прекращения поставок цены на газ для домохозяйств и промышленности вырастут. Этот риск нужно «смягчить за счет контролируемого отказа», считают в правительстве.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В основе контракта лежит принцип «бери или плати», то есть OMV обязан переводить деньги, даже если фактически не забирает газ.

В июле Министерство энергетики Австрии сообщило, что оценит содержание контракта между «Газпромом» и австрийским импортером газа OMV на предмет возможного выхода из него.

энергетика