СМИ: Австрия в новой стратегии безопасности зафиксирует отказ от газа РФ

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. В основе контракта лежит принцип «бери или плати», то есть OMV обязан переводить деньги, даже если фактически не забирает газ.