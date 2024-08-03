Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан

Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там.