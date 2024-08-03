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Посольства США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан

Граждан США и Великобритании призвали покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы. С похожими заявлениями выступили власти России, Бельгии, Швеции и других стран. Израиль обещал ответ «Хезболле» на ракетный удар по Голанам.

Источник: AP 2023

Посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан, об этом говорится на сайтах дипмиссий.

«Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении американского посольства.

Там отметили, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а на оставшиеся распродано много билетов. «В случае эвакуации вы не сможете уехать со своей большой семьей, не сможете взять с собой домашних животных и, как ожидается, возместите правительству США расходы на вашу транспортировку в безопасное место», — добавили там. 

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы», — говорится в сообщении британского посольства.

Днем министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 сообщил о временном закрытии шведского посольства в Ливане из-за «ухудшения ситуации с безопасностью».

Ранее воздержаться от поездок в Ливан рекомендовали власти Бельгии, Норвегии, Франции, Латвии, Украины, России, Азербайджана, Индии, Германии и Казахстана.

27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 человек — в основном дети и подростки. Израиль заявил, что ракету выпустили со стороны Ливана, и возложил ответственность на ливанское движение «Хезболла». Снаряд идентифицировали как иранский Falaq-1, который есть на вооружении группировки.

«Хезболла» отвергла причастность к атаке на Мадждаль-Шамс, заявив, что целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» ответными мерами, позднее удары были нанесены по Ливану.

2 августа Нетаньяху обсуждал с президентом США Джо Байденом возможное развертывание новых сил «перед лицом всех угроз со стороны Ирана, включая террористические группировки ХАМАС, “Хезболла” и хуситов».