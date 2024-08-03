Харрис отказалась от предложения Трампа провести дебаты 4 сентября

«Дональд Трамп испугался и пытается увильнуть от участия в дебатах, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы он (телеканал — прим. ТАСС) выручил его. Ему нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты 10 сентября, участие в которых он уже подтвердил. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. Мы будем рады обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе [избирательные] кампании уже согласились. Мистер “в любое время, в любом месте” (Трамп — прим. ТАСС) не должен иметь никаких проблем с этим, если только он не слишком боится появиться 10-го числа [на дебатах]», — отмечается в документе.