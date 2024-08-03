«Русские прорвались»: на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО

«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал он.
Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступать, а ВСУ не в состоянии сдержать их.
«Украинцам не хватает людей и техники, а у русских, если не неограниченное, то более чем достаточное количество того и другого для продолжения наступления», — отметил эксперт.
Накануне британская газета Independent написала, что украинская армия терпит поражение у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба ВСУ в Донбассе. Западные военные аналитики опасаются, что у украинской армии не хватит военной техники и боеприпасов для ведения боев, уточняется в публикации.