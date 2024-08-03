Захарова призвала США ввести санкции против одной из американских тюрем

«В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — подчеркнула Захарова, комментируя рассказ Селезнева.