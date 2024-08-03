Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе отмечала, что намерена превратить Европейский союз в оборонное объединение. Она высказалась за создание Европейского оборонного фонда. Влах в эфире телеканала Exclusiv TV обратила внимание на то, что когда говорят о вступлении Молдавии в ЕС, все предполагают возможную интеграцию именно в европейский экономический и политический союз. Однако, по ее мнению, после заявления фон дер Ляйен о преобразовании Евросоюза в оборонное объединение, евроинтеграция в этом формате приобретает совершенно иной смысл.
«Майя Санду втягивает нас в очень странную историю. Потому что фон дер Ляйен обещает Европейский союз сделать оборонным. Я против того, чтобы наша страна вступала в такой союз. И я предложила бы Майе Григорьевне отказаться от этой инициативы и отменить проведение референдума», — сказала Влах.
По ее мнению, надо взять паузу и посмотреть, что за уставы будут приняты в связи с тем, что статус ЕС может поменяться, и на каких условиях Молдавии предлагают вступление в такой союз. «Мир в Республике Молдова — это нейтралитет. Нейтральный статус республики может гарантировать нам мир», — подчеркнула Влах.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. На данный момент 13 политиков, включая Санду, заявили о своем желании баллотироваться на пост президента Молдавии. Среди них Ирина Влах, которая объявила о своем выдвижении на должность главы государства в качестве независимого кандидата.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Тарлев, лидер блока «Победа» Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.