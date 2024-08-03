Экс-глава Гагаузии призвала Санду не проводить референдум по евроинтеграции

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе отмечала, что намерена превратить Европейский союз в оборонное объединение. Она высказалась за создание Европейского оборонного фонда. Влах в эфире телеканала Exclusiv TV обратила внимание на то, что когда говорят о вступлении Молдавии в ЕС, все предполагают возможную интеграцию именно в европейский экономический и политический союз. Однако, по ее мнению, после заявления фон дер Ляйен о преобразовании Евросоюза в оборонное объединение, евроинтеграция в этом формате приобретает совершенно иной смысл.