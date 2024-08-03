Израиль обвинил ХАМАС в отсутствии прогресса на переговорах в Каире

«Никаких новых требований со стороны Израиля на переговорах [в Каире] не выдвигалось. Отсутствие прогресса происходит исключительно по вине ХАМАС», — заявил он.
В субботу Гендельман сообщил ТАСС, что израильская делегация во главе с директором разведки «Моссад» Давидом Барнеа и руководителем Службы общей безопасности Роненом Баром вернулась из Каира, где обсуждала с посредниками возвращение заложников из Газы.
Канцелярия Нетаньяху после возвращения делегации сделала заявление, указав, что движение пытается внести десятки изменений в представленный в мае проект сделки по Газе, «которые де-факто сводят на нет этот план». «ХАМАС продолжает требовать окончания войны [в анклаве] при освобождении минимального числа заложников, добивается возможности наводнить сектор Газа оружием, вернуть контроль над ним и повторить резню 7 октября [2023 года]», — говорится в заявлении.
В канцелярии отметили, что «премьер-министр ничего не добавлял к плану» сделки и «продолжает придерживаться основных условий обеспечения безопасности Израиля в соответствии с этим планом», которые состоят в «освобождении максимального количества живых заложников уже на первом этапе», «сохранении контроля над Филадельфийским коридором» на границе анклава с Египтом и «предотвращении возвращения террористов на север сектора Газа». «Те, кто предлагают уступить требованиям ХАМАС, чтобы получить аплодисменты в студиях, снижают шансы на освобождение заложников», — отметили в ведомстве.
В канцелярии рекомендовали игнорировать большое количество утечек информации о переговорах. «Утечки и лживые заявления неизвестных лиц в средствах массовой информации создают ложное представление о происходящем», — отмечается в заявлении.
Заинтересованность в переговорах.
В конце июля Гендельман заявил ТАСС, что еврейское государство заинтересовано в продолжении переговоров о возвращении всех заложников. 28 июля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Риме с представителями Израиля, Египта и Катара, чтобы попытаться добиться договоренностей о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников. В тот же день Барнеа вернулся в Израиль, а канцелярия Нетаньяху сообщила, что контакты продолжатся в предстоящие дни.
31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения о поэтапном мирном урегулировании в Газе, которое рассчитано на шесть недель и предполагает прекращение огня и освобождение израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС, в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Атака радикалов и захват заложников.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1 200 жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В конце ноября прошлого года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, за это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря того же года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе находятся 115 человек.