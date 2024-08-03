Израиль обвинил ХАМАС в отсутствии прогресса на переговорах в Каире

В канцелярии отметили, что «премьер-министр ничего не добавлял к плану» сделки и «продолжает придерживаться основных условий обеспечения безопасности Израиля в соответствии с этим планом», которые состоят в «освобождении максимального количества живых заложников уже на первом этапе», «сохранении контроля над Филадельфийским коридором» на границе анклава с Египтом и «предотвращении возвращения террористов на север сектора Газа». «Те, кто предлагают уступить требованиям ХАМАС, чтобы получить аплодисменты в студиях, снижают шансы на освобождение заложников», — отметили в ведомстве.