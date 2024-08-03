Венгрия сравнила критику ЕС со спором в песочнице о ведерке и лопатке

По его мнению, руководство ЕС не может смириться с тем, что Венгрия придерживается своей мирной позиции. Министр назвал немыслимой ситуацию, при которой Евросоюз настолько слаб, что не в силах противостоять тому, чтобы страна-кандидат поставила под угрозу энергоснабжение членов объединения. В то же время Венгрия не может заместить поставки из России нефтью из Хорватии, объяснил он, поскольку мощность трубопровода недостаточно велика, цена чрезмерно высока, а власти соседней республики не готовы к заключению долгосрочных контрактов.