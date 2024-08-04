Шор и Петров прокомментировали решение властей Молдавии заблокировать их счета

«Выражаю убедительное несогласие в связи с незаконными и неконституционными мерами. Посредством этого совета власти оказывают давление на граждан Республики Молдова, которые имеют смелость и защищать свое право на мнение и на свободу его выражения. Я готов доказать свою невиновность в законном порядке, но еще никто не сформулировал, какой закон я нарушил. Публично требую вмешательства президента Республики Молдова», — подчеркнул он в своем сообщении в Telegram-канале.