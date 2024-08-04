Шор и Петров прокомментировали решение властей Молдавии заблокировать их счета

Ранее молдавский межведомственный наблюдательный совет, который подчиняется правительству страны, принял решение о блокировке фондов и экономических ресурсов, принадлежащих 11 лицам, которые находятся под международными санкциями. Среди них Илан Шор, а также заместитель председателя исполкома Гагаузии Виктор Петров и депутат парламента от блока «Победа» Марина Таубер.
«Румынские захватчики Молдовы — уже не помню, в который раз, — заморозили счета и имущество, принадлежащие мне и нескольким моим соратникам. Зачем? Чтобы ниже прогнуться под своих западных хозяев», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что таким образом молдавские власти «на практике реализовали незаконные международные санкции», принятые ранее против 11 лиц. Лидер оппозиционного блока также отметил, что руководство его страны не задумывается о том, соответствует ли истине то, что приписывают ему и другим попавшим под международные санкции.
«Зато есть повод взять под козырек и выполнить хозяйский приказ. Режим [президента Молдавии Майи] Санду всё равно проиграет, ведь люди видят, в какую пропасть нас завели пасовцы (ПДС, правящая партия “Действие и солидарность”. — Ред.). И власть тоже это чувствует, поэтому и усиливает репрессии против нас», — подытожил Шор.
В свою очередь, замглавы Гагаузской автономии в составе Молдавии Виктор Петров назвал неконституционным решение о блокировке его счетов. Также он призвал вмешаться в это дело президента республики Майю Санду.
«Выражаю убедительное несогласие в связи с незаконными и неконституционными мерами. Посредством этого совета власти оказывают давление на граждан Республики Молдова, которые имеют смелость и защищать свое право на мнение и на свободу его выражения. Я готов доказать свою невиновность в законном порядке, но еще никто не сформулировал, какой закон я нарушил. Публично требую вмешательства президента Республики Молдова», — подчеркнул он в своем сообщении в Telegram-канале.
Петров считает, что для Майи Санду наступило время предоставить доказательства готовности защитить Конституцию Молдавии вместе с правами и свободами граждан.
«Президент обязана остановить давление на граждан и социальную дискриминацию либо будет виновна в разрушении страны», — подчеркнул зампред.
Ранее, 25 июля, по результатам опросов стало известно, что более половины граждан Молдавии хотели бы видеть на посту президента республики нового человека. Так, 58% молдаван высказались против переизбрания президентом Майи Санду. В мае такой ответ дали 55% респондентов. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 июля в ходе брифинга указала на недовольство молдаван политикой Санду. В качестве подтверждения привела результаты исследования агентства Intellect Group, согласно которым только 40% жителей республики согласны с включением в Конституцию Молдавии положения о европейском пути развития страны. Кроме того, большинство респондентов не видят в России угрозы и высказываются за развитие двусторонних отношений, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в Молдавии активно преследуют оппозиционных политиков. Так, в апреле прокуратура страны передала в суд уголовное дело о якобы причастности главы молдавской автономии Гагаузия Евгении Гуцул к нарушениям при финансировании оппозиционной партии «Шор». Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное. Кроме того, в июле полиция провела обыски в офисе лидера «Победы» Илана Шора в столице Гагаузии Комрате.