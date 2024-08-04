Трентон
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с западными странами.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — сказал он, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).

При этом, по мнению Трампа, для Вашингтона эта сделка была ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик.

1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Президент РФ Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда «Россия».

Среди вернувшихся в Россию — отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под именем Вадим Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.