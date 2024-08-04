Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Президент РФ Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда «Россия».