Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — сказал он, выступая перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия).
При этом, по мнению Трампа, для Вашингтона эта сделка была ужасной. «Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — считает политик.
1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Президент РФ Владимир Путин лично встретил освобожденных в результате обмена россиян, прибывших в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда «Россия».
Среди вернувшихся в Россию — отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под именем Вадим Красиков. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.