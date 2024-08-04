Трамп: Харрис отказалась участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ

Напомним, изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC. Тогда в планах было участие Джо Байдена, который затем решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны.