Трамп: Харрис отказалась участвовать в дебатах 4 сентября из-за низкого IQ

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у его конкурентки от Демократической партии Камалы Харрис «низкий IQ», объяснив именно этим ее нежелание участвовать в дебатах, запланированных на 4 сентября на телеканале Fox News.
В своей соцсети Truth политик отметил, что у Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против него.
«Она не может нормально говорить без телесуфлера, у нее крайне низкий IQ», — цитирует РИА Новости публикацию Трампа.
По его мнению, вице-президент боится прийти на дебаты на Fox News, так как не сможет защитить там политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку ФРС, характеризующие администрацию действующего президента Джо Байдена.
С такими кандидатами, как Камала Харрис, у США не будет шансов восстановить свое величие в мире, убежден республиканец.
Напомним, изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC. Тогда в планах было участие Джо Байдена, который затем решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявил, что предыдущие договоренности уже не актуальны.
Накануне Трамп сообщил, что согласен на предложение Fox News о проведении дебатов с Харрис 4 сентября. Однако предвыборный штаб Харрис отказался от этого предложения. При этом отмечалось, что вице-президент согласна на дискуссию с Трампом 10 сентября на канале ABC News, в соответствии с достигнутой ранее договоренностью.