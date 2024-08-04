Ватикан назвал оскорблением сцену «Тайной вечери» на открытии Олимпиады

В РПЦ выразили солидарность с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» из-за элементов церемонии. «Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европы выросла контркультура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — заявил РБК замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.