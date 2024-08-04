Премьер германской Тюрингии призвал Европу подписать с РФ пакт о ненападении

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — сказал господин Рамелов медиагруппе Funke.
Премьер Тюрингии выступил за усиление немецкой армии. По его мнению, Бундесвер должен быть хорошо оснащен. Однако, он считает, что ФРГ нужно, «наконец, подумать о Европе в целом, и Россия является частью этого».
Тюрингия — федеральная земля в восточной части Германии. Население — свыше 2,1 млн человек. Бодо Рамелов работает премьером с 2014 года. Член партии «Левые».