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Премьер германской Тюрингии призвал Европу подписать с РФ пакт о ненападении

Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов («Левые») выступил за реорганизацию системы европейской безопасности. По его мнению, мировой порядок должен включать Россию, и все государства должны сформировать оборонительный союз и подписать пакт о ненападении.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — сказал господин Рамелов медиагруппе Funke.

Премьер Тюрингии выступил за усиление немецкой армии. По его мнению, Бундесвер должен быть хорошо оснащен. Однако, он считает, что ФРГ нужно, «наконец, подумать о Европе в целом, и Россия является частью этого».

Тюрингия — федеральная земля в восточной части Германии. Население — свыше 2,1 млн человек. Бодо Рамелов работает премьером с 2014 года. Член партии «Левые».