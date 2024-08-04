Суд в США возобновит рассмотрение дела против Трампа о штурме Капитолия

Чуть более месяца назад Верховный суд США постановил, что «бывший президент имеет определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности». Таким образом, было пересмотрено февральское решение федерального апелляционного суда, согласно которому «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом» и потому он не имеет иммунитета, который был бы ему положен как занимавшему президентский пост.